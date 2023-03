Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Rücksicht im Straßenverkehr - Polizei spricht mit Eltern vor Schulen und Kindergärten ++

Rotenburg (ots)

Rücksicht im Straßenverkehr - Polizei spricht mit Eltern vor Schulen und Kindergärten

LK Rotenburg. In der vergangenen Woche hat die Polizeiinspektion Rotenburg mehrere Aktionen zum Thema "Rücksicht im Straßenverkehr" durchgeführt. Im Rahmen der landesweiten Kampagne, richteten die Beamten ihren Blick besonders auf die Bereiche rund um Schulen und Kindergärten in Rotenburg, Zeven und Bremervörde und auch auf die Schulwege. Mit weit über 100 Fahrerinnen und Fahrern sogenannter Elterntaxis führte die Polizei aufklärende Gespräche. Größtenteils ging es um rücksichtsloses Parken, vielfach auf Gehwegen oder entgegen der Fahrtrichtung. Den Polizisten fiel dabei auf, dass Eltern, nachdem sie ihre Kinder abgeliefert hatten, noch lange miteinander plauderten und die Parkzeit unnötig verlängerten. In einem Fall verstellte eine Elterngruppe den Gehweg vor der Schule derart, dass die Kinder auf die Straße ausweichen mussten, um zur Schule zu gelangen.

An weiterführenden Schulen zeigte sich eine andere Problematik. Dort traf die Polizei auf zahlreiche junge Fahrerinnen und Fahrer von E-Scootern mit abgelaufenen Versicherungskennzeichen. In 22 Fällen wurden Anzeigen erstattet.

Bei den Schulwegkontrollen fielen mehrere Fahrerinnen und Fahrer auf, die zu schnell in verkehrsberuhigten Bereich unterwegs waren. Aber auch das Verhalten von Radfahrern gegenüber Fußgängern wurde beanstandet. Einigen Radler musste erklärt werden, dass das Zusatzschild "Radfahrer frei" aus einem Gehweg keinen Radweg macht. Radfahrer dürften hier zwar fahren, haben aber nicht die gleichen Rechte, die sie auf einem Radweg genießen. Besondere Rücksichtnahmen kommt hier besonders zum Tragen.

Insgesamt ahndete die Polizei 22 abgelaufene Versicherungskennzeichen, sechs Verstöße gegen die Gurtpflicht, drei Verstöße wegen der Pflicht zur Kindersitzen, 11 verbotswidrige Fahrten in Fußgängerzonen, einmal Parken in der Fußgängerzone, zweimal die Nutzung von Mobiltelefonen, diverse Parkverstöße auf Gehwegen und die Fahrten mit dem Fahrrad auf Gehwegen.

