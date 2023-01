Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 27-Jähriger entblößt sich im ICE

Ulm (ots)

Zu einer Exhibitionistischen Handlung durch einen 27 Jahre alten Mann ist es am vergangenen Freitagabend (06.01.2023) in einem Fernzug auf der Fahrt nach Ulm gekommen. Bisherigen Informationen zufolge soll der eritreische Staatsangehörige am Freitagabend gegen 19:00 Uhr zunächst mit dem ICE von München in Richtung Ulm gefahren sein. Da er gegenüber dem Zugpersonale offenbar kein gültiges Ticket vorzeigen konnte, kam es wohl zu einer verbalen Streitigkeit zwischen den Mitarbeitern der Deutschen Bahn und dem jungen Mann. Im Verlauf dieser Streitigkeit soll der 27-Jährige schließlich sein Glied entblößt und daran manipuliert haben. Das Zugpersonal und einschreitende Reisende informierten daraufhin die Bundespolizei über den Vorfall und verbrachten den Mann in einen leeren Abschnitt des Zuges. Beim Halt des ICEs am Ulmer Hauptbahnhof wurde der Beschuldigte durch Einsatzkräfte angetroffen und auf die Dienststelle verbracht. Er muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Exhibitionistischen Handlung und des Erschleichens von Leistungen rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell