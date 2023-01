Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Feuerwerkskörper auf Polizisten geworfen, Zeugen gesucht

Plochingen (ots)

Heute Morgen (04.01.2023) kam es gegen 00:20 Uhr am Bahnhof Plochingen zu einem Angriff auf einen Landespolizisten. Dieser wurde aus einer fünfköpfigen Personengruppe heraus mit einem Feuerwerkskörper beworfen.

Der Beamte fuhr bisherigen Erkenntnissen zufolge nach seinem Dienstschluss mit der S-Bahnlinie 1 von Stuttgart Hauptbahnhof in Richtung Plochingen. Während dieser Fahrt machte einer der fünf Personen bereits durch lautstarke Bemerkungen in Richtung des Landespolizisten auf sich aufmerksam. Nachdem der uniformierte 28-Jährige am Bahnhof Plochingen die S-Bahn verließ, rief einer der fünf Personen etwas in seine Richtung. Unmittelbar danach explodierte ein Feuerwerkskörper in direkter Nähe des Polizeibeamten. Laut aktuellen Stand der Ermittlungen gelang es dem unverletzten Polizisten, drei der fünf mutmaßlichen Täter bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte festzuhalten. Bei den polizeilichen Maßnahmen konnten weder bei den 18- und 25-jährigen deutschen Tätern, noch bei dem 17-jährigen syrischen Täter Feuerwerkskörper aufgefunden werden. Die anderen beiden noch unbekannten Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelnden Bundespolizei unter 0711/87035 0 zu melden.

