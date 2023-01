BPOLI S: Ehemann schlägt Ehefrau vor ihren Kindern am Hauptbahnhof Stuttgart

Stuttgart (ots) - Am Freitag (30.12.2022) kam es zunächst in der S-Bahnlinie 5 und dann am Haltepunkt Stadtmitte gegen 23.00 Uhr zu einer Schlägerei zwischen 5 Beteiligten. Laut aktuellen Stand der Ermittlungen kam es in der S-Bahnlinie 5 in Richtung Haltepunkt Stadtmitte zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei russischen Staatsangehörigen (26 ...

mehr