Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugenaufruf: Körperverletzung und Beleidigung auf sexueller Grundlage in der S-Bahn

Stuttgart (ots)

In der S-Bahnlinie 3 vom Stuttgarter Hauptbahnhof nach Winnenden kam es am Sonntagmorgen (01.01.2023) gegen 00:30 Uhr zunächst zu einer Beleidigung einer 22-jährigen Frau und anschließend zu einem Angriff auf ihren 18-jährigen Begleiter. Offenbar weil die beiden Reisenden den bisher unbekannten Tätern beim Einstieg in die S-Bahn ein frohes neues Jahr wünschten, beleidigte einer der beiden Unbekannten die 22-Jährige laut aktuellen Erkenntnissen auf sexueller Grundlage. Bisherigen Ermittlungen zufolge soll der Täter anschließend den 18-jährigen Begleiter zunächst in der S-Bahn und dann auch am Bahnsteig in Winnenden mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend verließ er zusammen mit seinem Begleiter den Tatort in unbekannte Richtung. Bei dem Täter, der in Begleitung eines weiteren jungen Mannes gewesen sein soll, handelt es sich um einen schlanken, dunkel gekleideten Mann mit südländischem Aussehen und dunklen Haaren. Sein Alter wird auf 20 bis 25 Jahre geschätzt. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts einer Körperverletzung und der sexuellen Belästigung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711 870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell