Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannte Täter stehlen Handy und schlagen den Besitzer

Stuttgart (ots)

Weil ein 18-Jähriger heute Morgen (03.01.2023) gegen 04:00 Uhr sein Handy am Hauptbahnhof (tief) unbeaufsichtigt auf einer Sitzbank zurückließ, nahmen es zwei bislang unbekannte Täter an sich. Als er dies bemerkte und die Tätere darauf ansprach, schlug einer der Beiden dem Reisenden unvermittelt in sein Gesicht. Bisherigen Erkenntnissen zufolge, saß der Reisende zuvor auf einer Wartebank am Hauptbahnhof (tief) und legte sein Handy neben sich. Anschließend soll er aufgestanden sein und sein Mobiltelefon für einigen Sekunden unbeaufsichtigt auf der Wartebank zurückgelassen haben. Laut aktuellen Erkenntnissen liefen in diesem Moment augenscheinlich eine weibliche und eine männliche Person an der Bank vorbei und nahmen das Handy an sich. Als der 18-Jährige das Fehlen seines Telefons bemerkte, forderte er die beiden auf, sein Handy zurück zu geben. Daraufhin soll der männliche Täter den Reisenden mit der Faust gegen sein Kinn geschlagen haben. Die beiden Täter, bei denen es sich um einen korpulenten, schwarz gekleideten Mann mit lockigen Haaren im Alter von 40 bis 45 Jahren und um eine kleine, schlanke Frau mit einer beige farbenden Handtasche im Alter von 35 bis 40 Jahren handeln soll, entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Beide Personen hatten ein südländisches Aussehen und sprachen gebrochen deutsch. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der wegen des Verdachts einer Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter 0711/87035 0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell