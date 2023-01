Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Messerangriff in der S-Bahnlinie 5 nach Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Gestern Nachmittag (02.01.2023) kam es gegen 16:00 Uhr in der S-Bahnlinie 5 von Asperg in Richtung Ludwigsburg zu einem Angriff eines 45-Jährigen mit einem Messer zum Nachteil eines 52-Jährigen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll es offenbar bereits am Bahnhof Asperg zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 45-jährigen türkischen und einem 52-jährigen italienischen Staatsangehörigen gekommen sein. Beide Personen stiegen offensichtlich in die gerade abfahrende S-Bahnlinie 5 nach Ludwigsburg, in welcher es dann zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen beiden Beteiligten gekommen sein soll. Im weiteren Verlauf zog der 45-Jährige ein Messer und verletzte den 52-Jährigen im Nackenbereich. Zeugen, die den Vorfall beobachtet hatten, wählten telefonisch den Notruf. Beamte des Polizeireviers Ludwigsburg konnten beide Täter am Bahnsteig 3 am Bahnhof Ludwigsburg feststellen und an den Rettungsdienst übergeben. Für die medizinische Versorgung beider Personen, wurden sie in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert. Diese konnten sie bereits wieder verlassen. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten sich bei der Bundespolizei Stuttgart unter 0711/ 87035 0 zu melden.

