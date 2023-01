Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 40-Jähriger provoziert Reisende, wird geschlagen und leistet anschließend Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte

Stuttgart (ots)

Weil ein 40-Jähriger gestern Abend (04.01.2023) gegen 21.30 Uhr permanent eine Gruppe von fünf Personen in der S-Bahnlinie 1 von Stuttgart in Richtung Schorndorf beschimpfte, wurde dieser in sein Gesicht geschlagen. Anschließend beschimpfte, bespuckte und trat er die alarmierten Kräfte der Bundes- und Landespolizei. Ein Landespolizist, welcher sich gestern Abend in der S-Bahn auf seinem Heimweg befand, konnte den 40-jährigen griechischen Staatsangehörigen dabei beobachten, wie er vehement auf Reisende zuging und diese verbal attackierte. Dem Polizeibeamten gelang es zunächst die Situation zwischen den Beteiligten zu beruhigen. Als der offensichtlich alkoholisierte Reisende nicht von der Personengruppe abließ und erneut auf sie zuging, schlug offenbar einer der noch unbekannten Täter ihn mit der Faust in sein Gesicht. Am Bahnsteig Geraldstetten flüchteten die Personengruppe aus der S-Bahn in unbekannte Richtung. Die im Vorfeld alarmierten Einsatzkräfte nahmen den in Großraum Stuttgart wohnhaften 40-jährigen Mann aufgrund seiner körperlichen Verfassung in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Die ebenfalls verständigten Rettungskräfte versorgten noch vor Ort seine oberflächlichen Verletzungen im Bereich seines Gesichtes. Weil der Beschuldigte sich durchgehend gegen die polizeilichen Maßnahmen wehrte, wurden ihm Handschellen angelegt und man brachte ihn mit einem Dienstfahrzeug auf das Bundespolizeirevier Stuttgart. Auf der Fahrt dorthin beschimpfte er aggressiv die Einsatzkräfte, spuckte ihnen vor die Füße und trat gegen die Beine der Beamten. Der Mann verbrachte die Nacht zur Ausnüchterung in den Gewahrsamsräumen der Bundespolizei. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Beleidigung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte dauern an.

