Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Einsteigeunfall am Bahnhof Marbach

Marbach (ots)

Ein 22-jähriger Mann wurde gestern Abend (03.01.2023) gegen 23:00 Uhr mit seinem Bein beim Einsteigen in die S-Bahnlinie 4 in der S-Bahntür eingeklemmt. Der deutsche Staatsangehörige soll nach bisherigem Stand der Ermittlungen bereits nach dem Signal für die Türschließung in die abfahrbereite S-Bahnlinie 4 gesprungen sein. Hierbei wurde offensichtlich sein rechtes Bein zwischen den gerade schließenden Türen eingeklemmt. Zeugenaussagen zufolge gelang es ihm kurz nach der Anfahrt des Zuges, seinen Fuß aus der Tür in die S-Bahn hinein zu ziehen. Laut aktuellen Erkenntnissen setzte währenddessen eine Reisende telefonisch einen Notruf ab. Der Mann wurde mit Ankunft der S-Bahn am Bahnsteig Backnang mit leichten Verletzungen am rechten Bein durch Mitarbeiter des Rettungsdienstes erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Auswertung der Kameraaufnahmen sollen weitere Erkenntnisse des Hergangs des Einsteigeunfalls liefern. Die Ermittlungen der Bundespolizei dauern an.

