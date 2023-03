Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Autobahnpolizei nimmt 37-Jährigen mit mehreren Identitäten fest ++ Unfallflucht auf EDEKA-Parkplatz - Polizei sucht Zeugen ++ Radfahrerin am Kreisel angefahren ++

Rotenburg (ots)

Autobahnpolizei nimmt 37-Jährigen mit mehreren Identitäten fest

Stellheide/A1. Ein Streifenteam der Autobahnpolizei Sittensen hat am Donnerstagabend einen unter mehreren Identitäten agierenden Straftäter aus Hessen festgenommen. Der 37-Jährige war gegen 22.30 Uhr mit einem VW Touran in Richtung Hamburg unterwegs, als die Polizisten auf ihn aufmerksam wurden. Sie lotsten das Fahrzeug auf den Autobahnparkplatz Stellheide. Bei der Kontrolle legte der Mann einen slowakischen Kartenführerschein und eine slowakische ID-Karte vor. Beide Dokumente stellten sich schnell als Fälschungen heraus. Auf dem Weg zur erkennungsdienstlichen Behandlung nach Rotenburg gab der Mann im Streifenwagen seine Identität preis. Der aus dem Ausland Stammende war in den polizeilichen Auskunftssystemen kein unbeschriebenes Blatt. Er hat unter verschiedenen Identitäten bereits diverse Straftaten begangen. Gegen ihn bestand ein Einreiseverbot in die EU. Außerdem lag ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Mannheim wegen Einbruchdiebstahls vor. Der Mann kam in Polizeigewahrsam und wird am Freitag einem Richter vorgeführt. Außerdem muss er sich für die nächste Urkundenfälschung verantworten.

Unfallflucht auf EDEKA-Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Sittensen. Nach einer Unfallflucht, die sich am Dienstagvormittag auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes an der Hamburger Straße ereignet hat, sucht die Polizeistation Sittensen nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Gegen 11.45 Uhr hatte ein 63-jähriger Mann sein graues Mercedes Cabriolet dort geparkt. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er Beschädigungen am Heck. Aufgrund der Spuren dürfte er von einem beigen oder hellbraunen Pkw angefahren worden sein. Hinweise erbitten die Beamten unter Telefon 04282/59414-0.

Auffahrunfall mit Folgen

Rotenburg. Bei einem Auffahrunfall in der Harburger Straße ist am Donnerstagnachmittag ein 33-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der Mann war gegen 14 Uhr mit seinem Skoda stadtauswärts unterwegs, als ein nachfolgender 24-jähriger Mann mit seinem VW Golf vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit auffuhr. Der 33-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa zehntausend Euro.

Radfahrerin am Kreisel angefahren

Scheeßel. Am frühen Donnerstagmorgen ist eine 63-jährige Radfahrerin am Kreisverkehr am Beeke-Zentrum von einem Auto angefahren worden. Ein 67-jähriger Autofahrer hatte die Frau auf dem Fahrrad gegen 5.30 Uhr beim Verlassen des Kreisels vermutlich übersehen. Die Radlerin kam nach der Kollision zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beschreibt die Polizei als gering.

Polizei stoppt Alkoholfahrt

Rotenburg. Eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei hat am Donnerstagnachmittag einen 66-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten stoppten seinen Wagen gegen 15 Uhr in der Rudolfstraße. Bei der Kontrolle erkannten sie, dass der Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von knapp 1,4 Promille an. Der 66-Jährige musste eine Blutprobe, seinen Führerschein und auch die Fahrzeugschlüssel abgeben.

Täter beim Einbruch überrascht

Fintel. Am Donnerstagabend haben zwei unbekannte Täter versucht, in den EDEKA-Markt an der Straße Am Markt einzubrechen. Gegen 21.30 Uhr kletterten die Unbekannten auf das Dach des Gebäudes. Als sie einige Dachpfannen zum Einstieg in den Markt lösten, wurden sie von eintreffenden Mitarbeitern überrascht. Die Täter ergriffen die Flucht. Eine Fahndung durch die Polizei blieb erfolglos.

Einbruch in Geschäftsgebäude

Bremervörde. In der Nacht zum Donnerstag sind zwei unbekannte Täter in ein Wohn- und Geschäftsgebäude an der Neuen Straße eingebrochen. Auf der Rückseite des Hauses gelangten sie zuvor über einen Zaun auf das Grundstück. Nachdem die Unbekannten eine Hintertür aufgebrochen hatten, suchten sie in allen vier Etagen nach Beute. Ob sie etwas gefunden haben, ist noch unklar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell