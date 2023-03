Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Mit gefälschtem Führerschein unterwegs ++ Pkw-Anhänger gestohlen ++ Einbruch am Abend ++ 39-Jährige bei Unfall verletzt ++ Trickdiebstahl im Massagesalon ++

Rotenburg (ots)

Mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Sittensen. Einen gefälschten belgischen Kartenführerschein hat ein 31-jähriger Autofahrer am Dienstagnachmittag bei einer Verkehrskontrolle auf dem Gelände des Autohofs an der BAB-Anschlussstelle Sittensen einer Streifenbesatzung der Autobahnpolizei vorgelegt. Der Mazda des Mannes war den Beamten gegen 15.20 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Hamburg aufgefallen. Auf dem Dokument erkannten sie bei genauer Betrachtung mehrere Fälschungsmerkmale. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 31-Jährige bereits mehrfach wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Erscheinung getreten ist. Auch in diesem Fall wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.

Pkw-Anhänger gestohlen

Bremervörde. Am Dienstagvormittag haben unbekannte Täter in der Bürgermeister-Hey-Straße einen Pkw-Anhänger gestohlen. Im Zeitraum von 8.15 Uhr bis 9.30 Uhr nahmen sie das auf dem Grünstreifen vor einem Wohnhaus abgestellte Fahrzeug des Herstellers Humbaur an sich. Die Polizei spricht von einem Schaden von rund fünfhundert Euro.

Einbruch am Abend

Hamersen. Am Dienstag gegen 19 Uhr sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Hamersring eingebrochen. Sie hatten zunächst versucht, auf der Gebäuderückseite eine Terrassentür aufzuhebeln. Als das misslang, schlugen sie die Glasscheibe ein. Im Haus suchten die Unbekannten nach Beute und fanden Bargeld.

39-Jährige bei Unfall verletzt

Ahausen. Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich B 215 / Auf der Bünte ist am Mittwochmittag eine 39-jährige Autofahrerin verletzt worden. Ein 68-jähriger Autofahrer hatte gegen 12 Uhr die Bundesstraße aus Richtung Ahausen kommend in Richtung Westerwalsede mit seinem VW Caddy überqueren wollen. Dabei übersah er vermutlich den von rechts kommenden Volvo der 39-Jährigen. Bei der Kollision zog sich die Frau leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro.

Trickdiebstahl im Massagesalon

Scheeßel. Am Dienstag ist ein Trickdiebstahl bei der Scheeßeler Polizei zur Anzeige gebracht worden. Ein unbekannter Täter hatte gegen 15.30 Uhr einen Massagesalon an der Bremer Straße betreten. Er gab vor, einen Termin vereinbaren zu wollen. Scheinbar nebenbei legte der Mann eine Zeitung oder ein Papier auf das neben dem Terminkalender liegende Handy der 39-jährigen Betreiberin. Als der Fremde den Salon verließ, war auch das Handy verschwunden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell