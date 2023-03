Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Nach Spiegelklatscher - Polizei sucht Fahrer eines Traktors ++ WhatsApp-Betrüger legen Seniorin rein ++ Futterraufe gestohlen - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots)

Nach Spiegelklatscher - Polizei sucht Fahrer eines Traktors

Elsdorf. Nach einem Spiegelklatscher im Begegnungsverkehr auf der Elsdorfer Straße zwischen Elsdorf und Frankenbostel sucht die Zevener Polizei nach dem noch unbekannten Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine. Eine 32-jährige Autofahrerin war am Mittwochvormittag gegen 8.30 Uhr mit ihrem Toyota in Richtung Frankenbostel unterwegs. Obwohl sie äußerst rechts gefahren sei, kam es zur leichten Kollision mit einem entgegenkommenden Traktor. Der linke Außenspiegel ihres Fahrzeugs wurde beschädigt. Möglicherweise hat der Fahrer der Zugmaschine den Vorfall nicht bemerkt. Er wird gebeten sich unter Telefon 04281/9306-0 zu melden.

WhatsApp-Betrüger legen Seniorin rein

Heeslingen. 1839,73 Euro hat eine 85-jährige Frau am Mittwoch durch einen WhatsApp-Betrug verloren. Die Seniorin erhielt am Morgen eine Nachricht von einem angeblichen Angehörigen. Darin teilte der Absender mit, dass sein Handy defekt sei - daher die neue Rufnummer. In der folgenden Unterhaltung wurde die Frau gebeten, eine wichtige Überweisung auszuführen. Die Seniorin war sich sicher, dass es sich tatsächlich um einen Verwandten handelte. Daher überwies sie die Summe auf ein litauisches Konto.

Futterraufe gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Ostereistedt. Unbekannte haben in den vergangenen Tagen im Beethenweg eine Futterraufe gestohlen. Sie stand auf der Weide des 43-jährigen Eigentümers. In diesem Zusammenhang ist in der Nähe ein silberfarbener VW Passat mit Pferdeanhänger gesehen worden. Die Polizei geht von einem Schaden von über eintausend Euro aus und bittet unter Telefon 04284/92755-0 um Hinweise.

Einbruch in Sportlerheim

Gyhum. Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in das Sportlerheim an der Bahnhofstraße eingebrochen. Dazu schlugen sie eine Fensterscheibe ein und gelangten so in die Küche. Bislang ist noch unklar, ob sie etwas erbeutet haben.

Unfall durch Winterglätte - 51-Jährige bleibt unverletzt

Tarmstedt. Mit dem Schrecken ist eine 51-jährige Autofahrerin am Mittwochmorgen nach einem Verkehrsunfall auf der K 113 davongekommen. Die Frau war gegen 6.30 Uhr mit ihrem BMW aus Richtung Wilstedt kommend auf der winterglatten Kreisstraße ins Schleudern geraten. Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete auf einem Feld. Die Fahrerin blieb unverletzt. An ihrem BMW entstand ein Schaden von über zwanzigtausend Euro.

Falscher Microsoft-Mitarbeiter

Zeven/Bremervörde. Ein falscher Microsoft-Mitarbeiter hat sich am Mittwoch bei zwei Männern in Zeven und Bremervörde gemeldet. Der 60-jährige Zevener gestattete dem Betrüger einen Fernzugriff für seinem PC. Dadurch öffnete er dem Unbekannten Tür und Tor für das Online-Banking. Vom Konto des 60-Jährigen wurde Geld abgebucht. Der Bank des Geschädigten gelang es später, den Auftrag zu stornieren. Dem 64 Jahre alten Bremervörder wurde am Telefon mitgeteilt, dass sein Computer mit einem Trojaner infiziert sei. Der Angerufene erkannte die Betrugsabsicht und beendete das Gespräch.

