Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Raub unter jungen Männern ++ Brandstiftung im Mehrparteienhaus ++ Autofahrer meldet Alkoholfahrt ++

Rotenburg (ots)

Raub unter jungen Männern

Zeven. Am frühen Samstagabend ist es auf einem Waldweg zwischen der Bäckerstraße und der Straße Mückenburg zu einem Überfall auf zwei 15 und 16 Jahre alte Jugendliche gekommen. Die beiden jungen Männer waren dort gegen 18 Uhr zu Fuß unterwegs, als zwei Personen aus einer größeren Gruppe auf sie zugegangen seien. Sie sollen die Jugendlichen zunächst mit Fäusten geschlagen und die Herausgabe einer Herrenhandtasche gefordert haben. Einem der mutmaßlichen Täter sei es gelungen, dem 16-Jährigen die Tasche zu entreißen. In der Gruppe seien die Angreifer zu Fuß in Richtung Mückenburg gegangen. Die hinzugerufene Polizei konnte die 16 und 18 Jahre alten Verdächtigen wenig später aufgreifen. Bei ihnen fanden die Beamten einen Teleskopschlagstock. Da der ältere der Verdächtigen unter Alkoholeinfluss stand, musste er eine Blutprobe abgeben. Die Polizei leitete gegen beide Männer ein Strafverfahren wegen des Verdachts des schweren Raubes ein.

Brandstiftung im Mehrparteienhaus

Rotenburg. Ein 64-jähriger Mann hat am Samstagabend gegen 19 Uhr versucht, eine mögliche Ruhestörung in einem Mehrparteienhaus auf ungewöhnliche Weise zu lösen. In einer Nachbarwohnung fand zuvor eine Familienfeier mit zehn Teilnehmern statt. Das dürfte dem 64-jährigen und, wie sich später herausstellte, deutlich Alkoholisiertem nicht gefallen haben. Er steht im Verdacht, an der Eingangstür zur Nachbarwohnung Brandbeschleuniger ausgegossen und ein Feuer entzündet zu haben. Anwohner bemerkten die Flammen und löschten die brennende Tür mit eigenen Mitteln. Die hinzugerufene Polizei ermittelte rasch den mutmaßlichen Verursacher. Der 64-Jährige ließ seinem Ärger gegenüber den Nachbarn freien Lauf und schimpfte lautstark. In seiner Wohnung fand die Polizei eine geöffnete Flasche mit Spiritus und weitere Beweismittel. Der Mann musste zwei Blutproben abgeben. Gegen ihn ermittelt die Polizei jetzt wegen einer versuchten schweren Brandstiftung.

Autofahrer meldet Alkoholfahrt

Bremervörde. Ein besorgter Autofahrer hat der Bremervörder Polizei am Sonntagmittag eine mögliche Trunkenheitsfahrt auf der B 74 gemeldet. Der Mann sei mit seinem Wagen auf der Elmer Landstraße in Richtung Stade unterwegs. Eine Frau in einem VW Golf vor ihm fahre auffallend in Schlangenlinien. Eine Streifenbesatzung machte sich sofort auf den Weg und konnte das betreffende Fahrzeug stoppen. Die Beamten erkannten schnell, dass der Zeuge die gefährliche Situation richtig eingeschätzt hatte. Die 51-jährige Fahrerin stand deutlich unter Alkoholeinwirkung. Ein Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von 2,7 Promille an. Die Frau musste eine Blutprobe, ihren Führerschein und auch die Fahrzeugschlüssel abgeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell