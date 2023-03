Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Körperverletzung in Visselhövede Einbruch in Pkw in Hemslingen Einbrüche in Sottrum

Rotenburg (ots)

Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Visselhövede. Am Samstagabend kam es in der Nindorfer Straße, in Höhe des Geländes der Tankstelle Hoyer Tank Eck, gegen 18:00 Uhr zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 54-jährigen Mannes. Eine Gruppe, bestehend aus etwa zehn Personen, beschädigte zuerst das Fahrzeug des 54-Jährigen und griff diesen daraufhin an. Die Täter entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung. Der Mann musste aufgrund seiner Gesichtsverletzungen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Visselhövede unter 04262/950080 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Pkw

Hemslingen. Am Samstagnachmittag zwischen 15.30 Uhr und 16.00 Uhr brachen unbekannte Täter auf dem Parkplatz des Friedhofes in der Söhlinger Straße einen Pkw einer 63jährigen Frau auf und erbeuteten eine Handtasche u.a. mit 150 Euro Bargeld. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Feststellungen in der Tatzeit am Friedhof gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04261-947115 zu melden.

Einbrüche in Wohnhäuser

Sottrum. Am Wochenende kam es in Sottrum zu insgesamt drei Einbrüchen in Wohnhäuser. Am Samstagnachmittag wurden die Ordnungshüter zu einem Einbruch in der Straße "An der Bahn" gerufen. Die Tatzeit konnte auf die vorangegangene Nacht von 23.00 Uhr bis zum Nachmittag um 13.30 Uhr eingegrenzt werden. Ein zweiter Einbruch erfolgte durch die unbekannte Täterschaft in der vergangenen Nacht in der Großen Straße. Hier erbeuteten die Täter einen Fernseher. Weiterhin drangen die Täter in ein Wohnhaus im Gerstenkamp ein und entwendeten einen Laptop und Schmuck. Die Tatortgruppe der Polizei Rotenburg befragte die Geschädigten und führte eine Spurensicherung an den Tatorten durch. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04261-947115 zu melden.

