Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer kollidiert mit geöffneter Autotür (24.01.2023)

Konstanz (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall mit einem Auto am Dienstagmorgen auf der Friedrich-Hug-Straße verletzt worden. Ein 50-jähriger Radler fuhr gegen 06:45 Uhr auf der Friedrich-Hug-Straße in Richtung Luisenstraße. Zeitgleich stand auf Höhe der Hausnummer 5 in entgegengesetzter Richtung ein Opel mit eingeschaltetem Licht in zweiter Reihe neben den am Fahrbahnrand geparkten Autos. Als der Biker an dem stehenden Wagen vorbeifuhr kollidierte er mit der geöffneten Fahrertür des Wagens. Er stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. Der Autofahrer weigerte sich anschließend das Eintreffen der Polizei abzuwarten und fuhr davon. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht gegen den Fahrer des Opels, dessen Kennzeichen der Radler noch fotografieren konnte, aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell