POL-KN: (KN-Dettingen, Lkr. Konstanz) Müll im Wald entsorgt

Villingen-Schwenningen (ots) - Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Dienstag gegen 16.00 Uhr auf der Straße "Steinkirchring". Eine 36-jährige Ford Fiesta-Fahrerin fuhr aus einer Grundstücksausfahrt und stieß mit einem Mercedes Vito einer 18-Jährigen zusammen, die in Richtung Rottweiler Straße unterwegs war. Dabei entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro. Rückfragen bitte an: ...

mehr