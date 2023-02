Polizei Düren

POL-DN: Unbekannter verletzt 14-Jährige

Düren (ots)

Am Kaiserplatz in Düren wurde am Freitag (03.02.2023) eine 14-Jährige in einem Bus verletzt. Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise.

Das 14 Jahre alte Mädchen aus Düren war um 13:19 Uhr am Kaiserplatz in die Buslinie 213 in Fahrtrichtung Gürzenich eingestiegen. An dieser Haltestelle half der Beschuldigte einem Rollstuhlfahrer, die Rampe des Busses aus- und wieder einzuklappen. Dabei forderte der Unbekannte die 14-Jährige auf, zur Seite zu gehen. Das Mädchen entgegnete, laut eigener Aussage, dass sie das nicht könne, weil kein Platz im Bus sei. Daraufhin ließ der Unbekannte die Rampe schwungvoll in Richtung des Mädchens fallen, wobei die 14-Jährige an der Wade verletzt wurde. Der unbekannte Mann entfernte sich daraufhin. Er wird wie folgt beschrieben:

- männlich - 50 bis 60 Jahre alt - 160 bis 170 cm groß - schlank - grauer Oberlippenbart

Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

