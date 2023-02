POL-DN: Zeugenaufruf und Fahndung nach bewaffnetem Bäckereiüberfall

Düren (ots) - PKW landet auf dem Dach Am 03.02.2023, um 21:40 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Mann aus Kerpen die K 2 aus Düren kommend in Richtung Arnoldsweiler. Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Als Ursache für das Abkommen von der Fahrbahn gab der Fahrzeugführer an, einer Person oder einem Tier ausgewichen zu sein. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte ...

