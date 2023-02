POL-DN: Eine Autofahrerin wird trotz Ausweichmanöver auf der B 399 verletzt

Düren (ots) - Trunkenheitsfahrt in Düren-Rölsdorf Am 03.02.2023, um 20:10 Uhr, fiel einer zivilen Polizeistreife ein PKW auf, der die B 399 aus Fahrtrichtung Birgel in Richtung Rölsdorf kommend in "Schlangenlinien" fuhr. Nachdem dem Fahrzeugführer, einem 55-jährigen Dürener, auf der Valencienner Straße / Bahnstraße Anhaltezeichen gegeben wurden, stellte sich zunächst bei der Kontrolle des PKW heraus, dass der ...

