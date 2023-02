Polizei Düren

POL-DN: Schlangenlinien erwecken die Aufmerksamkeit der Polizei

Düren (ots)

Trunkenheitsfahrt in Düren-Rölsdorf

Am 03.02.2023, um 20:10 Uhr, fiel einer zivilen Polizeistreife ein PKW auf, der die B 399 aus Fahrtrichtung Birgel in Richtung Rölsdorf kommend in "Schlangenlinien" fuhr. Nachdem dem Fahrzeugführer, einem 55-jährigen Dürener, auf der Valencienner Straße / Bahnstraße Anhaltezeichen gegeben wurden, stellte sich zunächst bei der Kontrolle des PKW heraus, dass der rechte Vorderreifen geplatzt war und das Fahrzeug offensichtlich nur noch auf der Felge geführt wurde. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugführers wurden eindeutige Anzeichen für eine Alkoholisierung festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert in Höhe von 1,84 Promille. Nach Abschluss der Maßnahmen vor Ort, wurde dem Fahrzeugführer auf der Polizeiwache Düren durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell