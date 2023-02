POL-DN: Leblose Person an der Rur gefunden

Düren (ots) - In Düren hat es am Donnerstag gegen 12:05 Uhr einen sogenannten "Dooring"-Unfall gegeben. Eine 28-jährige Frau aus Simmerath wurde dabei leicht verletzt. Die Simmeratherin war mittags mit ihrem Fahrrad auf der Straße "Am Adenauerpark" in Richtung Dürener Innenstadt unterwegs, als ein 72-jähriger Dürener die Tür seines Fahrzeugs öffnete. Die ...

