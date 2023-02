Polizei Düren

POL-DN: "Dooring"-Unfall: Fahrradfahrerin stürzt und verletzt sich

Düren (ots)

In Düren hat es am Donnerstag gegen 12:05 Uhr einen sogenannten "Dooring"-Unfall gegeben. Eine 28-jährige Frau aus Simmerath wurde dabei leicht verletzt. Die Simmeratherin war mittags mit ihrem Fahrrad auf der Straße "Am Adenauerpark" in Richtung Dürener Innenstadt unterwegs, als ein 72-jähriger Dürener die Tür seines Fahrzeugs öffnete. Die 28-Jährige Radfahrerin kollidierte mit der Tür und stürzte. Hierbei wurde sie leicht verletzt. Die Simmeratherin wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Polizei nimmt das Geschehen zum Anlass, um erneut zu warnen: Vorsicht beim Öffnen der Autotür! Um als Autofahrer sicherzustellen, dass man gefahrlos die Autotür öffnen kann, können Sie den "holländischen Griff" anwenden. Hierbei öffnen Sie die Tür Ihres Autos nicht mit der Hand, die Ihrer Tür am nächsten ist, sondern mit der anderen Hand. Dadurch drehen Sie Ihren Oberkörper automatisch herum und blicken in den toten Winkel.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell