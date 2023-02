Polizei Düren

POL-DN: Mutmaßlicher Kabeldieb entwischt

Inden (ots)

Auf einer Wiese am Tagebau Inden hat ein aufmerksamer Zeuge am Mittwoch (01.02.2023) einen mutmaßlichen Kabeldieb beobachtet. Er verständigte umgehend die Polizei - der Unbekannte konnte jedoch flüchten.

Kurz nach 23:00 Uhr meldete sich der 54-jährige Zeuge bei der Polizei: Er hatte neben der L12, unmittelbar hinter der Rur, ein verdächtiges Fahrzeug entdeckt. Der weiße Lkw befand sich auf einer Wiese in Richtung Schophoven. Laut Aussage des Zeugen würde eine unbekannte Person immer wieder Gegenstände aus einer Böschung holen und in das Fahrzeug laden. Trotz Einsatz eines Diensthundes vor Ort konnte der Unbekannte bei Eintreffen der Polizei jedoch flüchten. Er entfernte sich fußläufig in Richtung Schophoven/Krauthausen. Bei der Durchsuchung des zurückgelassenen Fahrzeugs stellten die Beamten der Polizei rund 30 Kabel mit je etwa 3 Meter Länge sicher. In dem angrenzenden Gebüsch konnten noch circa 40 weitere Kabelstücke gefunden werden. Die Ermittlungen zu dem unbekannten Täter dauern an. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

In den Vortagen hatten Unbekannte Kabel vom Tagebau Inden entwendet. Es konnte bereits bestätigt werden, dass es sich bei den gefundenen Kabeln um selbige handelt. Hier geht es zur Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/5429641

Zeugen, die in der Nacht auf Donnerstag auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

