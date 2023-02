Polizei Düren

POL-DN: Drogen und Diebesgut sichergestellt

Düren (ots)

In der Stefan-Schwer-Straße in Düren war die Polizei am Mittwoch (01.02.2023) bei der Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität erfolgreich.

Gegen 13:40 Uhr hielten sich mehrere Beamte der Polizei zwecks Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität im Stefan-Schwer-Park auf. Als der 19-jährige Tatverdächtige die Beamten entdeckte, versuchte er den Park schnell zu verlassen. Er konnte jedoch gestoppt und schließlich durchsucht werden. Die Polizei stellte hierbei zum einen Marihuana sicher. Zum anderen fanden die Beamten ein Handy, welches als gestohlen ausgeschrieben war. Beides wurde sichergestellt. Der 19-Jährige muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

