POL-EL: Nordhorn - Person bei Unfall schwer verletzt

Nordhorn (ots)

Am gestrigen Dienstag kam es gegen 18:10 Uhr in Nordhorn auf dem "Frensdorfer Ring" zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 62-Jähriger befuhr mit seinem Kia die "Bahnhofstraße" aus Richtung Stadtmitte kommend und beabsichtigte nach links auf den "Frensdorfer Ring" abzubiegen. Dabei übersah er einen 87-Jährigen, welcher die Fußgängerampel in diesem Moment überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin sich der 87-Jährige schwer verletzte und in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit unklar.

