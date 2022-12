Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Drei Personen bei Unfall verletzt

Haren (ots)

Am Dienstagabend kam es auf der Hanfeldstraße in Haren zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Gegen 20.45 Uhr war die Besatzung eines Rettungswagens im Rahmen einer Einsatzfahrt in Richtung B70 unterwegs. In Höhe einer dortigen Bahnunterführung kam es zur Kollision zwischen der Fahrzeugdecke und der Brücke. Der 26-jährige Fahrer des Rettungswagens, seine 22-jährige Mitfahrerin sowie ein 84-jähriger Patient wurden durch den Unfall leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell