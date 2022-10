Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 16.10.2022

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Bereich Main-Kinzig

1. Einbruch in Wohnhaus - Hainburg/Klein-Krotzenburg

Unbekannte nutzten am Samstag, 15.10.2022, zwischen 18 und 24 Uhr die Abwesenheit der Anwohner eines Einfamilienhauses in der Kirchstraße im Bereich der 30er Hausnummern und entwendeten hieraus Bargeld und Schmuck. Der oder die Täter nutzten ein gekipptes Fenster, um in das Objekt zu gelangen, durchsuchten darin alle Räume nach Wertsachen und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei in Hanau bittet Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Fahrzeug überschlagen - Landesstraße 3196/Steinau an der Straße

Aus bislang ungeklärter Ursache verunfallte am Samstag, gegen 21.00 Uhr, auf der Landesstraße 3196 zwischen Steinau und Marjoß der Fahrer eines Ford. Der 47-jährige Steinauer prallte in einer Kurve gegen die Schutzplanke, worauf sich sein Fahrzeug überschlug und auf dem Dach liegen blieb. An dem Fiesta entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Der Verunfallte wurde leicht verletzt. Da möglicherweise Alkohol im Spiel war, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 16.10.2022, Ingo Derigs, Polizeiführer vom Dienst

