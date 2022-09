POL-WAF: Ennigerloh. Blutprobe nach positivem Drogenvortest

Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 29.9.2022 gegen 20.00 Uhr fuhr ein Autofahrer mit seinem Pkw gegen ein Zufahrtstor des Steinbruchs an der Straße Grevenbrede in Beckum. Dabei entstand an dem Auto ein erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Daher war ein Abschlepper erforderlich und die Polizei wurde hinzugezogen. Die Beamten stellten im Kontakt mit dem 55-jährigen Fahrer fest, dass er alkoholisiert war. ...

