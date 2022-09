Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Dank Zeugenhinweis Verkehrsunfallflucht geklärt

Warendorf (ots)

Dank eines Zeugenhinweises konnte die Polizei eine Verkehrsunfallflucht klären, die sich am Donnerstag, 29.9.2022 gegen 17.45 Uhr auf dem Supermarktparkplatz an der Ostbredenstraße in Ahlen ereignete. Der später ermittelte 67-jährige Autofahrer fuhr beim Rangieren mit seinem Pkw gegen ein geparktes Auto. Dabei verursacht er an beiden Fahrzeugen einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Der Ahlener kümmerte sich allerdings nicht darum und fuhr nach Hause. Dort trafen ihn Polizisten an, der zugab, den Unfall verursacht zu haben.

