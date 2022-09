Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Krad-Fahrer

Ludwigswinkel/ L 478/ Eselsteige (ots)

Am Sonntagnachmittag, dem 18.09.2022, befuhr ein 60-jähriger Krad-Fahrer die Landstraße 478, auch als Eselsteige bekannt, von Fischbach bei Dahn kommend in Fahrtrichtung Eppenbrunn. In einer engen Rechtskurve verlor der ortsfremde Krad-Fahrer, in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und rutschte hierauf samt seinem Motorrad von der Fahrbahn eine Böschung hinab in den angrenzenden Wald. Durch den Sturz zog sich der Krad-Fahrer schwere Verletzungen zu, weshalb es ihm selbstständig nicht mehr möglich war, Hilfe zu holen. Durch viel Glück wurde er jedoch kurze Zeit später von einer vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmerin gesehen, welche hierauf die Rettungskräfte alarmierte. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde der Krad-Fahrer durch einen hinzugekommenen Rettungshubschrauber versorgt und anschließend in eine nahegelegene UNI-Klinik verbracht. An dem Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in geschätzter Höhe von 6.000,00 Euro. Die Landstraße 478 musste für ca. zwei Stunden voll gesperrt werden. /pidn

