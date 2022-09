Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Vandalismus

Zweibrücken (ots)

Am 16.09.2022 wurden zwischen 19:30 Uhr und 22:00 Uhr in der Altheimer Straße an einem Wohnanwesen Blumenkübel entwendet und eine Tischdecke auf einen geparkten PKW gelegt und dabei beschädigt. Der Tisch, auf dem sich zuvor die Tischdecke befand, wurde einige Meter vom ursprünglichen Abstellort entfernt deponiert. Der Geschädigten entstand durch den Vorfall ein Schaden von ca. 60 Euro.

Der Vorfall könnte im Zusammenhang mit zwei Sachbeschädigungen stehen, die sich vermutlich im gleichen Zeitraum ebenfalls in der Altheimer Straße ereignet hatten. Im einen Fall wurde ein geparkter weißer Toyota Corolla beschädigt, indem in die Beifahrertür eine Delle getreten oder geschlagen wurde. Der Schaden wird hierbei auf ca. 200 Euro geschätzt. Im zweiten Fall wurde ein geparkter roter Citroen Berlingo am vorderen, rechten Kotflügel zerkratzt. Auch hier entstand ein Schaden von ca. 200 Euro. | PIZW

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell