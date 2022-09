Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in PKW

Pirmasens (ots)

In der Nacht von Freitag, den 16.09.2022 auf Samstag, den 17.09.2022 kam es in der Zeppelinstraße in Pirmasens zu einem Einbruchsdiebstahl in einen geparkten Ford Fiesta. Hierbei wurde die hintere rechte Scheibe des geparkten PKW heruntergeschoben und Dokumente, sowie ein Navigationssystem entwendet. Die Polizei Pirmasens bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel. 06331/520-0 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de |pips

