Polizei Düren

POL-DN: Busfahrer und Polizei stellen Dieb

Titz (ots)

Festnahme nach räuberischem Diebstahl

Eine 27jährige, männliche Person verschaffte sich widerrechtlich Zugang in einen geparkten Lininenbus. Dort entwendete er das Münzgeld aus der Kasse. Der Busfahrer, ein 47jähriger Mann aus Mönchengladbach, kehrte zurück und stellte den Diebstahl fest. Er suchte eigenständig in der Umgebung nach dem möglichen Täter. Der Busfahrer wurde fündig und sprach die Person an. Der Täter schubste den Busfahrer von sich weg und flüchtete. Die herbeigerufene Polizei konnte den Täter stellen und vorläufig festnehmen. Der Täter war noch im Besitz der Tatbeute.

