Polizei Düren

POL-DN: Betrunkener Autofahrer überschlägt sich mit seinem PKW

Düren (ots)

PKW landet auf dem Dach

Am 03.02.2023, um 21:40 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Mann aus Kerpen die K 2 aus Düren kommend in Richtung Arnoldsweiler. Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Als Ursache für das Abkommen von der Fahrbahn gab der Fahrzeugführer an, einer Person oder einem Tier ausgewichen zu sein. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte beim Fahrzeugführer Alkoholgeruch festgestellt werden. Im Anschluss an die Unfallaufnahme erfolgte eine Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus. Der Verunfallte, der mittels Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt wurde, entließ sich gegen ärztlichen Rats aus dem Krankenhaus, sodass über die Schwere der Verletzungen keine Angaben gemacht werden konnten.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell