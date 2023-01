Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise auf Fahrzeug gesucht

Finnentrop (ots)

Am Montag (9. Januar) hat sich gegen 21:10 Uhr eine Pkw-Fahrerin nach einem Verkehrsunfall mit Sachschaden bei der Polizei gemeldet. Sie gab an, dass sie die L 539 aus Attendorn kommend in Richtung Heggen befahren habe. Dabei sei plötzlich ein Holzstück ( Spaltholz, ca. 50 cm ) gegen die Fahrzeugfront geprallt. An ihrem Auto entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Die Fahrzeugführerin konnte keine Angaben zur Herkunft des Holzes machen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass ein vorbeifahrendes, bisher unbekanntes Fahrzeug Holz geladen und das Stück als Teil seiner Ladung verloren haben könnte. Zur Klärung des Unfalls sucht die Polizei Zeugen, die zum Unfallzeitpunkt auf der L 539 ein mit Holz beladenes Fahrzeug beobachtet haben oder Hinweise auf weitere verlorene Holzstücke dieser Art auf der Fahrbahn geben können.

Hinweisgeber wenden sich bitte an das Verkehrskommissariat Attendorn unter der Telefonnummer 02761-9269-4120.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell