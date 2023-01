POL-OE: Ladesäule für Wohnmobile aufgebrochen

Attendorn (ots) - Polizeibeamten des Verkehrsdienstes ist am Dienstag (10. Januar) gegen 15:50 Uhr ein Kind auf einem E-Scooter in der Straße "Im Weingarten" in Dünschede aufgefallen. Dabei befuhr das Mädchen mit dem Elektrokleinstfahrzeug den Gehweg in Richtung St. Claas. Aufgrund des augenscheinlich sehr jungen Alters und des fehlenden Versicherungskennzeichens hielten die Beamten das Kind an. Die Mutter kam umgehend ...

mehr