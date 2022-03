Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: 19-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 29. März 2022, beabsichtigte ein 63-jähriger Fahrzeugführer aus Delmenhorst gegen 16:25 Uhr mit seinem Pkw vom Reinersweg nach links in die Sulinger Straße einzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines ihm entgegenkommenden 19-jährigen Motorradfahrers aus Bassum. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 19-jährige stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe wurde auf etwa 9000 Euro geschätzt.

