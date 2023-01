Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Olpe (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstag (10. Januar) gegen 14:50 Uhr auf der L 512 in Eichhagen ereignet. Dabei befuhr nach derzeitigem Erkenntnisstand eine 22-Jährige mit ihrem Pkw die Landstraße in Richtung Olpe. In Höhe der Einmündung zur Eichhagener Straße musste die Autofahrerin ihr Fahrzeug stark abbremsen. Eine ihr folgende 35-jährige Pkw-Fahrerin konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf das abbremsende Fahrzeug auf. Durch den Zusammenstoß erlitten die 22-Jährige und ihr 28-jähriger Beifahrer Verletzungen. Sie wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im jeweils vierstelligen Eurobereich.

