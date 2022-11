POL-KN: (VS-Villingen) Autofahrer legt gefälschten Führerschein vor (28.11.2022)

Dunningen-Seedorf (ots) - Nach umfangreichen Ermittlungen identifizierte die Kriminalpolizei Rottweil am 24. November zwei 14-jährige Jugendliche, die im Verdacht stehen, bereits am 12. November gegen 7.30 Uhr in Seedorf einen 22-Jährigen beraubt und in einem Schulhofbereich niedergeschlagen zu haben. Dabei gingen ...

