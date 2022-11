Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen-Seedorf

Kreis Rottweil) Täterfestnahmen nach versuchtem Mord in Dunningen-Seedorf (28.11.2022)

Dunningen-Seedorf (ots)

Nach umfangreichen Ermittlungen identifizierte die Kriminalpolizei Rottweil am 24. November zwei 14-jährige Jugendliche, die im Verdacht stehen, bereits am 12. November gegen 7.30 Uhr in Seedorf einen 22-Jährigen beraubt und in einem Schulhofbereich niedergeschlagen zu haben. Dabei gingen die beiden polizeibekannten Jugendlichen mit äußerster körperlicher Gewalt gegen ihr Opfer vor und ließen es anschließend hilflos und ohne Bewusstsein im Bereich einer Schule zurück. Die Tat hatten sie mit ihrem Mobiltelefon gefilmt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil erließ der Haftrichter am Amtsgericht Rottweil noch am selben Tag gegen beide Beschuldigte Haftbefehle wegen versuchten Mordes durch Unterlassen. Beide Jugendliche befinden sich seither in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Staatsanwaltschaft Rottweil, Staatsanwältin Sama Martina, Telefon 0741 243-0

Polizeipräsidium Konstanz, Polizeihauptkommissar Jörg-Dieter Kluge, Telefon 07531 995-1019

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell