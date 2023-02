Polizei Düren

POL-DN: Senior wird beim Überqueren der Fahrbahn von PKW erfasst

Düren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Dürener Stadtgebiet wurden am Freitagabend ein Fußgänger schwer und ein Pkw-Fahrer leicht verletzt. Der Fußgänger war in der Tivolistraße unvermittelt auf die Fahrbahn getreten und dort von einem vorbeifahrenden Pkw erfasst worden.

Nach Zeugenaussagen befuhr ein 18-jähriger Fahrzeugführer gegen 17:45 Uhr die Tivolistraße aus Richtung Gürzenich kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. Als er sich auf Höhe der Gaststätte "Tivoli Schänke" befand, betrat der 82-jährige Fußgänger aus Düren die Fahrbahn, um in ein Taxi einzusteigen, das auf der gegenüberliegenden Seite auf ihn wartete. Trotz eines Bremsmanövers, konnte der 18-jährige Dürener den Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht mehr verhindern. Dieser wurde auf die Motorhaube und anschließend gegen die Frontscheibe des Pkw geschleudert, bevor er auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Vor Ort anwesende Zeugen leisteten dem Fußgänger, der eine Kopfverletzung erlitten hatte, und dem Pkw-Fahrer, der unter Schock stand, bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes "Erste Hilfe". Während der Fußgänger schließlich in ein örtliches Krankenhaus verbracht werden musste, begab der Fahrzeugführer sich lieber in die Obhut von Angehörigen. Während der Unfallaufnahme musste die Tivolistraße für eine Stunde in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden am Pkw des 18-jährigen wird auf 1600,- EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell