Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Hansalinie A1 - Anhänger löst sich von der Kupplung und verursacht Unfall ++ Gartenarbeiter bestehlen Senioren ++ Müll an mehreren Stellen im Großraum Heeslingen illegal entsorgt ++

Rotenburg (ots)

Hansalinie A1 - Anhänger löst sich von der Kupplung und verursacht Unfall

Hollenstedt/A1. Ein von der Anhängerkupplung eines Volvo-SUV abgesprungener Pkw-Anhänger hat am Mittwochvormittag auf der Hansalinie A1 einen Verkehrsunfall verursacht. Dessen 35-jähriger Fahrer war gegen 10.20 Uhr in Richtung Hamburg unterwegs, als ihm das Missgeschick widerfuhr. Ohne Kollision konnte er seinen Wagen stoppen. Der Anhänger kam auf der mittleren und linken Fahrspur zum Stehen. Dem nachfolgenden, 56-jährigen Fahrer eines Audi Avant gelang es nicht den Zusammenstoß mit dem Hindernis zu vermeiden. Er blieb dabei zwar unverletzt - ein unerwartetes Nachspiel hatte der Aufprall für ihn aber doch. Bei der Unfallaufnahme bemerkte die Polizei, dass der Mann unter Alkoholeinfluss zu stehen schien. Ein Atemalkoholtest zeigte bei ihm einen Wert von 1,6 Promille an. Der 56-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Die A1 wurde für die Zeit der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten gesperrt.

Gartenarbeiter bestehlen Senioren

Groß Meckelsen. Ein 97-jähriger Mann ist am Mittwochvormittag ist seiner Wohnung von reisenden Gartenarbeitern bestohlen worden. Die beiden Männer klingelten gegen 10.30 Uhr an der Haustür des Senioren und boten ihm Gartenarbeiten an. Freundlich ließ er die Fremden in sein Haus. Dann bat der 97-Jährige die Männer, ihm beim Suchen seiner Brille behilflich zu sein. Zum Dank wollte der Senior den beiden Unbekannten Schokolade für ihre Hilfe anbieten. Während er den Raum verlassen hatte, nahmen die Täter sein Portemonnaie aus seinem Gehwagen. Darin befanden sich fünfhundert Euro und der Personalausweis. Als die Gartenarbeiter gegangen waren, bemerkte der Bestohlene das Fehlen seines Portemonnaies. In diesem Zusammenhang wurde ein silberfarbener Opel Zafira mit Hamburger Kennzeichen im Ortskern von Zeugen beobachtet. Weitere Hinweise bitte an die Polizeistation Sittensen unter Telefon 04282/59414-0.

Müll an mehreren Stellen im Großraum Heeslingen illegal entsorgt

Heeslingen. Bei der Suche nach den Verursachern einer illegalen Müllentsorgung bitten die Ermittler der Zevener Polizei um Hinweise. Die Unbekannten haben an zwei Stellen mehrere mit Unrat gefüllte Müllsäcke und Reifen auf Alufelgen entsorgt. Im Seitenraum der Verbindungsstrecke Boitzen/Meinstedt wurden 11 Müllsäcke mit Einstreu (grobe Sägespäne), zwei Alufelgen mit Bereifung und ein Notrad abgelagert. An der Verbindung Sellhorn/Marschhorst entsorgten sie 40 Müllsäcke mit Einstreu. Die Zevener Polizei bittet Zeugen sich unter Telefon 04281/9306-0 zu melden. Möglicherweise sind die Betroffenen auf Wildkameras aufgenommen worden.

E-Scooter vor dem Fitness-Center gestohlen

Zeven. Unbekannte haben am Mittwochabend vor einem Fitness-Center an der Langen Straße einen E-Scooter gestohlen. Das mit einem Kabelschloss gesicherte Elektrofahrzeug stand dort zwischen 20 Uhr und 22 Uhr. In diesem Zeitraum ist es den Tätern gelungen, das Schloss zu öffnen und mit dem Scooter davonzufahren. Das Schloss wurde unbeschädigt zurückgelassen. Es handelt sich um ein schwarzes Kleinfahrzeug des Herstellers Doc Green mit dem Versicherungskennzeichen 651 WAD (schwarz). Hinweise bitte an die Polizei Zeven unter Telefon 04281/9306-0.

Wohnungseinbruch in der Mozartstraße

Sottrum. Zwischen Montag und Mittwoch sind Unbekannte in ein Wohnhaus an der Mozartstraße eingebrochen. Dazu hebelten sie die Terrassentür auf der geschützten Rückseite auf. In der Wohnung gingen die Unbekannten auf die Suche nach Beute. Mit einem Sparbuch machten sie sich aus dem Staub.

Tageswohnungseinbruch in der Mühlenstraße

Rotenburg. Bargeld und eine Armbanduhr haben Unbekannte im Verlauf des Mittwochs bei einem Wohnungseinbruch in der Mühlenstraße gestohlen. Zwischen 17 Uhr und 22.30 Uhr gelang es den Tätern auf der Rückseite des Hauses eine Terrassentür aufzubrechen. Beim Durchstöbern der Räume wurden sie fündig und verließen anschließend mit der Beute die Wohnung.

Unfall auf der Kreuzung

Zeven-Aspe. Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Wiersdorfer Kamp/K 132 sind am Mittwochabend zwei Menschen verletzt worden. Eine 25-jährige Autofahrerin war gegen 20.30 Uhr mit ihrem Volvo im Wiersdorfer Kamp unterwegs und wollte die Kreisstraße geradeaus überqueren. Dabei übersah sie vermutlich den von links kommenden Ford eines 27-Jährigen. Bei der Kollision zogen sich beide Beteiligten leichte Verletzungen zu. Die Unfallverursacherin wurde im Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 25.000 Euro.

