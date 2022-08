Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.08.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Forchtenberg/Weißbach: Alkoholisierter Fahrer nach Unfallflucht ermittelt

Nach einer Unfallflucht auf einem Gemeindeverbindungsweg zwischen Weißbach und Guthof am Montagnachmittag konnte das Polizeirevier Künzelsau den mutmaßlichen Verursacher ermitteln. Der Mann steht im Verdacht mit seinem Fiat Panda gegen 16.30 Uhr unter Alkholeinfluss in einer Haarnadelkurve zu weit in der Fahrzeugmitte gefahren zu sein und dabei einen entgegenkommenden VW Passat einer 34-Jährigen gestreift zu haben. Dabei wurde die Passat-Lenkerin leicht verletzt. Anstatt anzuhalten und sich um den entstandenen Schaden von etwa 4.000 Euro zu kümmern, setzte der 58-Jährige seine Fahrt fort, bis er auf der Landesstraße 1045 von Forchtenberg nach Künzelsau von einer Streife entdeckt und angehalten wurde. Hier stellten die Beamten nicht nur zur Unfallflucht passende Schäden an seinem Fiat fest, sondern auch Anzeichen auf Alkoholeinfluss bei dem Fahrer. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von 2,44 Promille. Der Führerschein des Fiat-Lenkers bleib bei den Beamten. Der Mann musste die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Unfallflucht rechnen.

Neuenstein: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Eine unbekannte Person beschädigte mit ihrem Fahrzeug einen geparkten Audi am Montagmittag in Neuenstein. Ein 52-Jähriger hatte sein Fahrzeug zwischen 11.50 Uhr und 12.05 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Kirchensaller Straße abgestellt. In diesem Zeitraum streifte der oder die Unbekannte das Heck des Audi S4 und fuhr davon, ohne sich um den Schaden von etwa 3.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

