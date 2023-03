Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Einbruch in SB-Laden ++ Fensterscheiben eingeworfen - Polizei bittet um Hinweise ++ Hansalinie A1 - Autofahrer unter Drogenverdacht ++

Rotenburg (ots)

Einbruch in SB-Laden

Breddorf. Am Samstagabend gegen 22.30 Uhr ist ein Unbekannter in der Lange Straße in einen landwirtschaftlichen SB-Laden eingebrochen. Dazu hebelte er die Tür des Holzschuppens auf. Während sich der Mann an einer Geldkasse zu schaffen machte, wurden zwei Zeuginnen auf ihn aufmerksam. Der überraschte Täter ergriff die Flucht. Ob er etwas gestohlen hat, ist noch unklar.

Fensterscheiben eingeworfen - Polizei bittet um Hinweise

Sittensen. In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte in der Scheeßeler Straße am Haus des Heimatvereins ärgerlichen Schaden angerichtet. Mit Steinen warfen sie mehrere Fensterscheiben ein. Die Polizei geht von einem Sachschaden von etwa eintausend Euro aus. Hinweise erbittet die Polizeistation Sittensen unter Telefon 04282/59414-0.

Hansalinie A1 - Autofahrer unter Drogenverdacht

Gyhum/A1. Eine Streifenbesatzung der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei hat am Sonntagabend auf der Hansalinie A1 einen 34-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen 22 Uhr waren die Beamten auf der Richtungsfahrbahn Bremen auf den VW Passat des Mannes aufmerksam geworden. Bei einer Verkehrskontrolle auf dem Parkplatz Glindbusch bemerkten sie bei dem Fahrer Anzeichen für Rauschgiftkonsum. Ein Urintest zeigte an, dass er vor Fahrtantritt Amphetamine und Marihuana zu sich genommen haben dürfte. Der 34-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell