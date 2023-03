Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Fahrraddiebstahl scheitert ++ Metalldiebstahl am Umspannwerk ++ Zeugen melden Kioskeinbruch - Drei Täter aufgegriffen ++ Kollision auf der Kreuzung - Vier Menschen verletzt ++

Rotenburg (ots)

Fahrraddiebstahl scheitert

Sottrum. Ein unbekannter Fahrraddieb hat in der Nacht zum Sonntag vergeblich versucht, in der Straße Verdeler Wiesen ein alarmgesichertes E-Bike zu stehlen. Das Elektrofahrrad stand dort in einem Carport. Als sich der Täter gegen 4.30 Uhr daran zu schaffen machte, ging ein akustischer Alarm los. Damit hatte er vermutlich nicht gerechnet, denn er ergriff sofort die Flucht und ließ das teure Rad zurück.

Metalldiebstahl am Umspannwerk

Sottrum. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben unbekannte Täter vom Gelände des Umspannwerks Werkzeug und Kupfer gestohlen. Im hinteren Bereich der Anlage hebelten sie zunächst ein Metalltor auf. Dann öffneten sie mehrere Garagentore und Container gewaltsam und suchten dort nach Beute. Zur Schadenshöhe kann noch nichts gesagt werden.

Zeugen melden Kioskeinbruch - Drei Täter aufgegriffen

Rotenburg. Drei Männer im Alter von 20, 21 und 40 Jahren haben in der Nacht zum Dienstag versucht, in einen Kiosk an der Großen Straße einzubrechen. Kurz nach Mitternacht wurden sie von Zeugen dabei beobachtet, wie sie sich mit Teilen einer Baustellenabsicherung gewaltsam Zutritt zu dem Lotto- und Zeitschriftenladen verschaffen wollten. Mehreren Streifenteams gelang es, die Verdächtigen in Tatortnähe aufzugreifen. Die zum Teil alkoholisierten Männer wurden zur Polizeiwache gebracht. Dabei leisteten sie erheblichen Widerstand. Nach Abschluss der ersten Ermittlungen kamen zwei von ihnen auf freien Fuß. Ihr Mittäter wurden wegen gesundheitlicher Probleme in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht.

Kollision auf der Kreuzung - Vier Menschen verletzt

Brockel. Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der B 71 und eines Gemeindeweges sind am Montagnachmittag vier Menschen verletzt worden. Eine 17-jährige Autofahrerin hatte die Bundesstraße von dem Gemeindeweg kommend gegen 13.45 Uhr mit einem Mercedes geradeaus überqueren wollen. Dabei übersah die Jugendliche vermutlich den von rechts kommenden und vorfahrtberechtigten Ford einer 48-jährigen Frau. Bei der Kollision zogen sich die beiden Fahrerinnen und zwei weitere Insassen im Mercedes leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 13.000 Euro.

