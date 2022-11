Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Montag gegen 08:05 Uhr, bog ein bislang unbekannter Fahrer eines grauen Tesla von der Dieckhausstraße in Papenburg nach rechts in die Straße Am Josefsheim ab. Dabei bog der Fahrzeugführer vermutlich in einem so großen Bogen ab, dass eine entgegenkommende Radfahrerin ausweichen musste und stürzte. Die Radfahrerin verletzte sich durch den Sturz. Der oder die PKW Fahrer/in entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg, Tel.: 04961/926-0 in Verbindung zu setzen. Insbesondere wird eine Zeugin gesucht, die an der Unfallstelle Erste Hilfe leistete und eventuell den Unfall auch beobachtet hat.

