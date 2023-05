POL-FR: Klettgau: Vandalismus an Gaststätte in Klettgau-Erzingen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Mit seinem Seat war am Mittwoch, 10.05.2023 gegen 10.20 Uhr ein 20 Jahre alter Mann in der Meinrad-Thoma-Straße unterwegs. Nach Aussage des 20-Jährigen ging während der Fahrt plötzlich die Motorkontrollleuchte an und Rauch stieg aus dem Motorraum auf. Er hielt auf dem Parkplatz einer Schule an und verlies sein Fahrzeug. Die Feuerwehr Todtnau gelang es den Brand umgehend zu löschen, sodass lediglich ...

