Polizei Bielefeld

POL-BI: Auseinandersetzung wegen Motorroller auf dem Gehweg

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - An der Gütersloher Straße wurde am Montag, 06.03.2023, ein Rollerfahrer durch eine Bierflasche verletzt, weil Fußgänger Anstoß nahmen, dass er einen Geh- und Radweg befuhr.

Gegen 17:00 Uhr gingen eine 29-jährige Bielefelderin und ein 49-jähriger Bielefelder in Höhe der Einmündung Am Preßwerk auf dem Gehweg entlang der Gütersloher Straße. Ihnen kam der 22-jährige Bielefelder auf seinem Roller entgegen. Der Fußgänger soll versucht haben, den Roller-Fahrer an der Vorbeifahrt zu hindern.

Nach Aussage des 49-Jährigen hätte der 22-Jährige mit seinem Roller beschleunigt und ihn mit einem Reifen am Bein berührt. Dabei hätte seine Begleiterin mit einer Bierflasche in Richtung Helm des Roller-Fahrers ausgeholt, wobei die Flasche zerbrach. In der Folge sei der 22-Jährige abgestiegen und hätte die 29-Jährige getreten und geschubst. Sie sei gestürzt und habe dadurch Schmerzen.

Aus Sicht des 22-Jährigen sei er von der Flasche getroffen worden, als er auf die Straße ausweichen wollte. Auf dem Gehweg war er unterwegs um einem Fahrzeugstau auszuweichen. Er wurde von zufällig anwesenden Sanitätern eines Krankentransports medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gefahren. An seinem Roller befand sich ein ungültiges Versicherungskennzeichen. Die 29-Jährige lehnte eine medizinische Versorgung ab.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu der Auseinandersetzung.

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell