POL-BI: Täter nach Beleidigung auf sexueller Grundlage gesucht

HC/ Bielefeld- Gütersloh- Schloß Holte-Stukenbrock -

Der Staatsschutz der Polizei Bielefeld hat in einem Fall wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage sowie des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten zu Weiberfastnacht in Schloß Holte-Stukenbrock die Ermittlungen übernommen.

Ein bislang unbekannter Täter beleidigte am frühen Morgen des Samstags, 17.02.2023, im Bereich eines Supermarktes an der Straße Ottenheide eine Gruppe von drei jungen Frauen auf sexueller Grundlage. Bevor sich der bislang unbekannte Täter in Richtung Hauptstraße entfernte rief er mehrfach Parolen, welche den Tatbestand des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen erfüllen.

Der Tatverdächtige wird durch die drei jungen Frauen wie folgt beschrieben:

- männlich - circa 18 oder 19 Jahre alt - dunkle Haare - weißes Karnevalskostüm - weiße Schuhe

Der Staatsschutz fragt: Wer kann Hinweise zur Person des Täter geben oder ist Zeuge des Vorfalls geworden?

Hinweise nimmt die Polizei Bielefeld online oder via Telefon unter der Rufnummer 0521-545/0 entgegen.

