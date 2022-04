Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall zwischen Dassel und Hunnesrück

Einbeck (ots)

K515 Gemarkung Dassel- 15.04.2022; 15:00 h

DASSEL ( Be ) -

Am 15.04.2022 kam es auf der Kreisstraße zwischen Dassel und Hunnesrück zu einem Verkehrsunfall eines alleinbeteiligten 24-jährigen Pkw-Fahrers aus einem Dasseler Ortsteil. Der Fahrzeugführer des Bmw fuhr von Dassel in Richtung Hunnesrück und verlor nach derzeitigem Ermittlungsstand aufgrund eines Fahrfehlers im Bereich einer S-Kurve durch zu schnelles Beschleunigen die Kontrolle über seinen Pkw. Er geriet letztendlich in den Seitengraben der Straße und kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Der junge Fahrzeugführer verletzte sich hierbei lediglich leicht am Bauch. Insgesamt ist ein geschätzter Schaden von ca. 50.000EUR entstanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell